Έγγραφο ντοκουμέντο της ΑΑΔΕ για την υπόθεση Ρέμου παρουσίασε ο δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος στον ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ένα ψέμα που έχει διαρρεύσει είναι ότι ο Αντώνης Ρέμος δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στον Ηρακλή, από τα χρέη του Ηρακλή σε περίοδο που ο τελευταίος δεν είχε καμία σχέση. Έδειξε για πρώτη φορά ένα έγγραφο της ΑΑΔΕ που όπως ανέφερε φαίνεται το ποσό που έχει πληρώσει ο γνωστός τραγουδιστής το 2021 που είναι περίπου 1.240.216.

Τόνισε πως ενώ «υπάρχει επίσημο έγγραφο από την ΑΑΔΕ, έρχεται η άλλη Αρχή που καταπολεμά το μαύρο χρήμα και με δήλωσή της στα μέσα ενημέρωσης, που λέει ότι εμείς είμαστε η πηγή, λέει ψέματα βάρβαρα σε βάρος του κυρίου Αντώνη Ρέμου ότι δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ. Αυτός ο πολίτης λοιπόν, πώς να αισθανθεί όταν οι ανεξάρτητες αρχές μας πληροφορούν για καινούργια ψέματα, τα οποία με ντοκουμέντα αποδεικνύονται;»

Ο κ. Δημητρακόπουλος υπογράμμισε πως «διενεργείται προκαταρκτική εξέταση κατά το στάδιο αυτό. Δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Δεν υπάρχει κατηγορία. Άρα σωστά είπε ότι ελέγχεται».

Ο δικηγόρος ανέφερε πως ο κ. Ρέμος «είναι ένας πολίτης και τίποτα περισσότερο. Έναντι του νόμου είμαστε όλοι ίσοι και καλώς έγινε η έρευνα, από την Αρχή Καταπολέμησης Περιουσίας, η οποία δεν είναι νόμιμη και κάποιος επιχειρεί να τη νομιμοποιήσει. Υπογράμμισε πως ο γνωστός τραγουδιστής δεν ζητάει ιδιαίτερη μεταχείριση και εκφράζει κάποιες απορίες όπως «πως είναι δυνατόν το πόρισμα της συγκεκριμένης αρχής να διαρρέεται στους δημοσιογράφους και να μην το έχουμε λάβει εμείς στα χέρια μας;»

Ο ίδιος πρόσθεσε πως είναι ένα «θεσμικό ατόπημα» το οποίο δεν είναι σωστό. «Δεν φοβάμαι ειλικρινά σας μιλάω να σας πω αυτά που πιστεύω. Δεν είμαι δικηγόρος που κρύβομαι. Από κει και πέρα αυτό που λέω. Υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί που διαβάζουν το πόρισμα για το οποίο κατηγορείται ο κ. Ρέμος. Εγώ δεν το ξέρω. Ο Αντώνης Ρέμος δεν το ξέρει. Ο συνάδελφός μου Στάθης Μπακάλης, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση από παλιά σε φορολογικό επίπεδο, δεν το ξέρει. Όταν πάρουμε το πόρισμα και θα ζητήσουμε το πόρισμα επισήμως τη Δευτέρα από την εισαγγελική αρχή, γιατί εκεί έχει διαβιβαστεί, θα δημοσιοποιήσουμε και την υπεράσπιση».

Σημείωσε πως παρέλαβαν μόνο μία διάταξη ότι δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Αντώνη Ρέμου.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε πως «για να μπορέσει να υπάρχει ποινική δίωξη θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Και για να μπορεί να καταδικαστεί ένας άνθρωπος πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα. Στοιχειώδεις κανόνες σε ένα κράτος δικαίου».

Τόνισε πως η θέση του κυρίου Ρέμου είναι ότι δεν γνωρίζει αυτά που του αποδίδονται και ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί κανένα πόρισμα.

Αναρωτήθηκε πως μια Αρχή η οποία πρέπει να διαφυλάσσει το απόρρητο, δίνει πληροφορίες για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε πως «ο Αντώνης Ρέμος χαιρετίζει την πρωτοβουλία που έκανε η ανεξάρτητη αρχή που καταπολεμά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Δεν θέλει καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Τα παράπονα που διατυπώνονται μέσω ημών των δικηγόρων του Μπακάλη και εμού, είναι ότι υπήρξε διαρροή διαρροή, ότι ο Ρέμος έχει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία πέντε χρόνια 50.000 ευρώ».

Όπως εξήγησε «αυτή η διαρροή είναι που τον προσέβαλε ως άνθρωπο διότι από εκείνη τη στιγμή και πέρα το διαδίκτυο δικαίως τον κατακρεουργεί. Γιατί ένας καλλιτέχνης του βεληνεκούς του Αντώνη του Ρέμου, αν δήλωνε στην πενταετία 50.000 ευρώ, πράγματι είναι προκλητικό» και συμπλήρωσε πως αυτό το ψεύδος προέρχεται από τους δύο φορείς που έχουν στα χέρια τους αυτό το πόρισμα. «Η μία είναι η Εισαγγελία που αποκλείεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών να το έχει κάνει. Η δεύτερη είναι η Αρχή καταπολέμησης των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα… και η αλήθεια που τον πληγώνει αφάνταστα ότι έγινε μια χρονιά την περίοδο του covid το 21, όπου τότε όλα τα μαγαζιά ήταν κλειστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τις χιλιάδες ευρώ που πληρώνει η εφορία, ο Αντώνης Ρέμος όλα αυτά τα χρόνια, στην πενταετία και πιο παλιά γιατί η πενταετία ελέγχεται τα αποκρύπτουν» σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ να πω τα ποσά που πληρώνει στην εφορία γιατί ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά και επίσης υπάρχει και ανθεί και εγκληματικότητα και μπορεί να τους στοχοποιήσουν. Σας λέω όμως ότι αυτή η διαρροή είναι το παράπονό μας. Πόλεμο δεν ξεκινάμε με τις αρχές. Πόλεμο ξεκινάμε με το ψεύδος απ όπου και να προέρχεται»

Επιπλέον, ανέφερε πως ο τραγουδιστής συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα γιατί εργάζονται 100 άνθρωποι.

