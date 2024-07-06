Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο στον Όλυμπο, σε δασική έκταση στην Πιερία, στην Κοπανούλα Ολύμπου, σε δύσβατο σημείο, με υψόμετρο περίπου 1600 μέτρα.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Κοπανούλα Ολύμπου, #Πιερία.

Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων , 3 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024

Το σημείο βρίσκεται σε υψόμετρο 1600 μέτρων, είναι ιδιαίτερα δύσβατο και δύσκολα προσεγγίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται εκπαιδευμένες επίγειες δυνάμεις (δασοκομάντος) από τη Θεσσαλονίκη.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βοιωτία - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελλοπία στην Βοιωτία.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου

Φωτιά στην Κάπη Λέσβου

Για πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κάπη της Λέσβου ειδοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι η Πυροσβεστική, ενώ στο νησί πνέουν από το πρωί ισχυροί βοριάδες.

Συμφωνα με τα Νέα της Λέσβου, επί τόπου σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και το ελικόπτερο για να προλάβουν την επέκταση της φωτιάς.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τουλάχιστον δύο εστίες, μέσα στο πευκοδάσος, μεταξύ Κάπης και Μανταμάδου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 7 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μανταμάδος Λέσβου. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 7 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024

Πηγή: skai.gr

