Στη σύλληψη 53χρονου ημεδαπού, σε οικισμό της Καβάλας, προχώρησαν τα ξημερώματα οι αστυνομικές Αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ ο δράστης, ευρισκόμενος ως θαμώνας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οικισμό της Καβάλας, τραυμάτισε με μαχαίρι, μετά από διαπληκτισμό, αρχικά έναν 42χρονο αλλοδαπό στην κοιλιακή χώρα και στον τράχηλο και ακολούθως έναν 48χρονο ημεδαπό στο χέρι, ο οποίος προσπάθησε να τους χωρίσει.

Στο σημείο προσέτρεξαν άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας και συνέλαβαν τον δράστη, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου ο 42χρονος παρέμεινε για νοσηλεία, ενώ ο 48χρονος διακομίστηκε ακολούθως στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου νοσηλεύεται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

Πηγή: skai.gr

