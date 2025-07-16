Θεσσαλονίκη: 61χρονος απείλησε την πρώην του με πολυβόλο – Οπλοστάσιο στο σπίτι του

Πιστόλια, τσεκούρι, σουγιά και φυσίγγια βρήκαν οι αστυνομικοί στη διάρκεια έρευνας στην οικία ενός 61χρονου μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου του ότι πήγε στο σπίτι της στη Νέα Μαγνησία και την απείλησε με πολυβόλο όπλο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το thestival.gr, η 49χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο δράστης πήγε στο σπίτι της που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Δευτέρας 14 Ιουλίου και την απείλησε.

Οι αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 61χρονο χθες το μεσημέρι. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του οι Αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν πιστόλι με γεμιστήρα, πιστόλι replica με γεμιστήρα, αυτοσχέδιο τσεκούρι, αναδιπλούμενο σουγιά και 28 φυσίγγια διάφορων τύπων και διαμετρημάτων.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε καταγγελθεί στο παρελθόν ξανά για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

