Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως

Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου με ειδική πτήση της AEGEAN το Άγιο Φως, λίγες ώρες μετά την τελετή για τη αφή του στα Ιεροσόλυμα.

Στο αεροδρόμιο, Ελ. Βενιζέλος έγινε δεκτή με τιμές, ενώ περίμενε πλήθος κόσμου.

