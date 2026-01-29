Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μετά το πέρας της δέησης, φίλαθλοι και απλοί πολίτες που από νωρίς συρρέουν στην Τούμπα, φώναξαν «αθάνατοι» και «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!» για τα επτά παλικάρια του ΠΑΟΚ.

Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα, εν αναμονή των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.



Πριν από λίγο, ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος βρέθηκε στο άτυπο μνημείο για τους νεαρούς φίλαθλους και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση.



Μετά το πέρας της δέησης, φίλαθλοι και απλοί πολίτες που από νωρίς συρρέουν στην Τούμπα, φώναξαν «αθάνατοι» και «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!» για τα επτά παλικάρια του ΠΑΟΚ.

