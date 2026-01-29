Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Eπιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος στην Τούμπα (Βίντεο)

Φίλαθλοι και πολίτες συρρέουν στο γήπεδο του «δικεφάλου» - Συνθήματα μετά το πέρας της δέησης

Τούμπα, tthesspost
  • Μετά το πέρας της δέησης, φίλαθλοι και απλοί πολίτες που από νωρίς συρρέουν στην Τούμπα, φώναξαν «αθάνατοι» και «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!» για τα επτά παλικάρια του ΠΑΟΚ.

Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα, εν αναμονή των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.


Πριν από λίγο, ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος βρέθηκε στο άτυπο μνημείο για τους νεαρούς φίλαθλους και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση.


Μετά το πέρας της δέησης, φίλαθλοι και απλοί πολίτες που από νωρίς συρρέουν στην Τούμπα, φώναξαν «αθάνατοι» και «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!» για τα επτά παλικάρια του ΠΑΟΚ.

