Κρήτη: Μαχαίρωσε τον σύζυγό της στο στήθος – Στο νοσοκομείο ο 40χρονος

Άγριες διαστάσεις έλαβε ένας καυγάς ανάμεσα σε ένα ανδρόγυνο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συζύγου.

Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα σε γειτονιά της Ιεράπετρας όταν μία 43χρονη γυναίκα πήρε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στο στήθος του 40χρονου συζύγου της.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον 40χρονο μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο .

Οι γιατροί αφού του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες του έκαναν εισαγωγή με τις πληροφορίες ν’ αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Την ίδια ώρα, για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που συνέλαβε την 43χρονη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

