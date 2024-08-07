Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:23 το πρωί, 18 χλμ νότια του Πύργου Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Ένα λεπτό νωρίτερα είχε σημειωθεί δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 32 χλμ νότια - νοτιοανατολικά της Μιαμούς Ηρακλείου.

Και οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος μόλις 5 χλμ.

Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ στις 11:45 σε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.