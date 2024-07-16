Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο .

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο της φωτιάς ξέσπασε σε σκουπιδότοπο και επεκτάθηκε σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα τμήμα πεζοπόρου.

Λόγω της φωτιάς και των πυκνών καπνών, εστάλη 112 σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκειμένου οι κάτοικοι να κλείσουν τα παράθυρα και να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων, διενεργείται εκτροπή των βαρέων οχημάτων στη συμβολή των λεωφόρου ΝΑΤΟ και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ΔIENEPΓEITAI EKTPOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN BAPEΩN OXHMATΩN ΣTH ΣYMBOΛH TΩN Λ.NATO KAI Λ. MEΓAΛOY AΛEΞANΔPOY.

Πηγή: skai.gr

