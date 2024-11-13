Εντολή για άμεση διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για το συμβάν σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Χολαργό που έδωσαν λάθος παιδί σε 64χρονο, εξέδωσε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο 64χρονος πήγε στον βρεφονηπιακό σταθμό, προκειμένου να παραλάβει το εγγόνι του. Ωστόσο, δεν αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν το δικό του εγγόνι και αποχώρησε. Ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι παρέλαβε λάθος παιδί μόνο όταν έφτασε στο σπίτι και αμέσως κάλεσε τον βρεφονηπιακό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου:

Πηγή: skai.gr

