Χολαργός: ΕΔΕ στον βρεφονηπιακό σταθμό που έδωσε λάθος παιδί σε παππού

Δόθηκε εντολή προκειμένου να ελεγχθεί αν τηρήθηκε από τον βρεφονηπιακό σταθμό η προβλεπόμενη διαδικασία αποχώρησης των παιδιών

Βρεφονηπιακός ΕΔΕ

Εντολή για άμεση διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για το συμβάν σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Χολαργό που έδωσαν λάθος παιδί σε 64χρονο, εξέδωσε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο 64χρονος πήγε στον βρεφονηπιακό σταθμό, προκειμένου να παραλάβει το εγγόνι του. Ωστόσο, δεν αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν το δικό του εγγόνι και αποχώρησε. Ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι παρέλαβε λάθος παιδί μόνο όταν έφτασε στο σπίτι και αμέσως κάλεσε τον βρεφονηπιακό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου:

Χολαργός: Διατάχθηκε ΕΔΕ για το συμβάν σε βρεφονηπιακό σταθμό που έδωσαν λάθος εγγόνι σε παππού
TAGS: ΕΔΕ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί παιδί
