«Λουκέτο» σε έξι τάγματα πεζικού – Κλείνει στρατόπεδο-φούρνος

Τη νέα δομή δυνάμεων θα παρουσιάσει αύριο, Πέμπτη, στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που έχει κύριο στόχο την πιο ορθολογική οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες στη σημερινή πραγματικότητα.

Οι αλλαγές αφορούν και τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και σήμερα θα ενημερωθούν από τον κ. Δένδια στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, για τον Στρατό Ξηράς η νέα δομή δυνάμεων προβλέπει οριστική διάλυση τουλάχιστον έξι ταγμάτων πεζικού.

Πέρα από τις διαλύσεις σχηματισμών, των οποίων η στελέχωση πολλές φορές δεν αγγίζει ούτε το 20%, προβλέπονται και συγχωνεύσεις.

Διακηρυγμένος σκοπός η στελέχωση να αγγίζει παντού περίπου το 70%.

Κεντρικός στόχος αυτής της επιλογής είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του στρατού, αλλά και η απαγκίστρωση από τη στρεβλή λογική της διατήρησης στρατοπέδων ως μέτρων «στήριξης» των τοπικών οικονομιών και μικροσυμφερόντων.

Σε σχηματισμούς που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές και σε μονάδες με μικρό ποσοστό στελέχωσης θα κλείσει η διοίκησή τους (η οποία περιλαμβάνει τρεις υπομονάδες) και το προσωπικό αυτό εξοικονομείται για να ενισχυθούν άλλες μονάδες.

Υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν τη στρεβλή λογική που επικρατεί έως σήμερα. Σε παραμεθόρια περιοχή υπάρχει στρατόπεδο το οποίο δεν περιλαμβάνει τίποτε άλλο από ένα αρτοποιείο. Το στρατόπεδο θα κλείσει και την υπηρεσία αυτή θα αναλάβει άλλη μονάδα, επανδρωμένη, που διαθέτει και αρτοποιείο.

Θα κλείσει, επίσης, μονάδα του νομού Αττικής, η οποία διαθέτει έναν και μόνο κλίβανο πυρομαχικών. Το προσωπικό θα μεταφερθεί σε άλλη μονάδα της Στερεάς Ελλάδας με υψηλότερες δυνατότητες και καλύτερη επάνδρωση. Ενα άλλο παράδειγμα είναι στρατόπεδο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης που έχει μόνο μια υπομονάδα. Ολο το προσωπικό θα μεταφερθεί σε στρατόπεδο του Γ΄ Σώματος Στρατού με καλύτερες συνθήκες επάνδρωσης.

Σε γενικές γραμμές όλα τα στρατόπεδα που υπολειτουργούν θα κλείσουν. Ο κ. Δένδιας έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι στην τελική φάση του εξορθολογισμού λειτουργίας των μονάδων (δηλαδή το 2030) θα έχουν κλείσει 132 στρατόπεδα μέσω συγχωνεύσεων.

Η νέα δομή δυνάμεων προβλέπει και συγκεκριμένες εξελίξεις στην Πολεμική Αεροπορία και στο Πολεμικό Ναυτικό.

Για την Π.Α. προβλέπεται να παραμείνουν σε ενέργεια τρεις τύποι αεροσκαφών, τα F-16, τα Rafale και στο μέλλον τα F-35. Τα Mirage 2000-5 θα πωληθούν, τα F-16 bl. 50 θα αναβαθμιστούν σε Viper, ενώ θα αγοραστούν ακόμη έξι Rafale. Οπως είναι γνωστό, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν βγει εκτός υπηρεσίας όλα τα Phantom F-4.

Στη νέα δομή υπολογίζεται επίσης ότι ο στόλος των μεταγωγικών (C-130 και C-27) δεν θα πρέπει να έχει διαθεσιμότητες χαμηλότερες των 10-12 αεροσκαφών.

Αναλόγως για το Πολεμικό Ναυτικό προβλέπεται ότι θα διαθέτει τέσσερις φρεγάτες FDI, για κάθε μια από τις οποίες θα αποσύρεται μια «S» (οι υπόλοιπες θα μείνουν όσο αντέξουν), ενώ στο πιο άμεσο μέλλον θα προκύψει τι θα συμβεί με τις κορβέτες (μάλλον μέσω του προγράμματος EPC της Ε.Ε.) και σε βάθος χρόνου με τις φρεγάτες Constellation.

Τέλος, για πρώτη φορά η νέα δομή δυνάμεων θα περιλαμβάνει ένα πλήρες φάσμα αεράμυνας τριών επιπέδων, που θα καλύπτει το σύνολο του εναέριου χώρου της Ελλάδας από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

