Θύμα διάρρηξης έπεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδερφός πρώην πρωθυπουργού, στο σπίτι του στην Κηφισιά το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι ο αδερφός του Αντώνη Σαμαρά.

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι από την πίσω σκάλα, κι άρπαξαν τιμαλφή αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή της κλοπής και οι διαρρήκτες γνώριζαν καλά τη φύλαξη του χώρου εντοπίζοντας τα συστήματα ασφαλείας που υπήρχαν.

Την επόμενη ημέρα, η οικογένεια επέστρεψε και αντιλήφθηκε τη διάρρηξη, ενημερώνοντας τις Αρχές.

Σημειώνεται πως ακριβώς δίπλα διαμένει ο Αντώνης Σαμαράς και το σπίτι φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

