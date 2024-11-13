Λογαριασμός
Διάρρηξη στο σπίτι του αδερφού πρώην πρωθυπουργού «κάτω από τη μύτη» της αστυνομίας

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι  από την πίσω σκάλα, ενώ έλειπε η οικογένεια, κι άρπαξαν τιμαλφή αξίας περίπου 100.000 ευρώ χωρίς να γίνουν αντιληπτοί

Ληστεία

Θύμα διάρρηξης έπεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδερφός πρώην πρωθυπουργού, στο σπίτι του στην Κηφισιά το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι ο αδερφός του Αντώνη Σαμαρά.

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι από την πίσω σκάλα, κι άρπαξαν τιμαλφή αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή της κλοπής και οι διαρρήκτες γνώριζαν καλά τη φύλαξη του χώρου εντοπίζοντας τα συστήματα ασφαλείας που υπήρχαν.

Την επόμενη ημέρα, η οικογένεια επέστρεψε και αντιλήφθηκε τη διάρρηξη, ενημερώνοντας τις Αρχές.

Σημειώνεται πως ακριβώς δίπλα διαμένει ο Αντώνης Σαμαράς και το σπίτι φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

