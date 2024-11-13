Θύμα διάρρηξης έπεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδερφός πρώην πρωθυπουργού, στο σπίτι του στην Κηφισιά το περασμένο Σάββατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι ο αδερφός του Αντώνη Σαμαρά.
Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι από την πίσω σκάλα, κι άρπαξαν τιμαλφή αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή της κλοπής και οι διαρρήκτες γνώριζαν καλά τη φύλαξη του χώρου εντοπίζοντας τα συστήματα ασφαλείας που υπήρχαν.
Την επόμενη ημέρα, η οικογένεια επέστρεψε και αντιλήφθηκε τη διάρρηξη, ενημερώνοντας τις Αρχές.
Σημειώνεται πως ακριβώς δίπλα διαμένει ο Αντώνης Σαμαράς και το σπίτι φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.
