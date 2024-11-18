Λογαριασμός
Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 22 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών, 2.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 22 Νοεμβρίου

Συνολικά 45.547.737 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.608 δικαιούχους από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

   - στις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.277.737 ευρώ σε 32.883 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)

   - από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

   - 16.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

   - 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

   - 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

   - 50.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

   - 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: e-ΕΦΚΑ ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ
