e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 22 Νοεμβρίου

Συνολικά 45.547.737 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.608 δικαιούχους από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.277.737 ευρώ σε 32.883 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)

- από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 16.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

- 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

- 50.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

