Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για απάτες εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ - 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους και influencers

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων», με τις έρευνες να συνεχίζονται 

UPDATE: 13:41
Περιπολικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων», με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι γνωστοί influencers και TikTokers

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αστυνομία απάτη εγκληματική οργάνωση ΕΦΚΑ
0 0 Bookmark