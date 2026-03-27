Έλενα Γαλάρη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους και οι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ.

Η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον επιχειρηματία τικ τόκερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τούς αποδίδονται. Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, αφήνοντας αιχμές σε βάρος λογιστών συγκατηγορουμένων του.

Όπως φέρεται να είπε τον είχαν προσεγγίσει λογιστές για να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής του κι εκείνος θα φρόντιζε μόνο την μισθοδοσία.

«Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Για την υπόθεση με τις εικονικές εταιρίες και τα πλαστά τιμολόγια έχουν συλληφθεί συνολικά 22 άτομα.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.