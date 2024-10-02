Με υπομνήματα έδωσαν εξηγήσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας οι τρεις εμπλεκόμενοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος από τη Βέροια.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού κι έναν μηχανικό, οι οποίοι κλήθηκαν, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας, να καταθέσουν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων (ανωμοτί).

Τι κατέθεσαν

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρνήθηκαν τις όποιες ποινικές ευθύνες και εξέφρασαν τη λύπη τους για το τραγικό δυστύχημα.

Ο 58χρονος ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ζήτησε τη συνδρομή τεχνικού συμβούλου για να «απαντήσει» στα συμπεράσματα της πορισματικής έκθεσης που συνέταξε ο πραγματογνώμονας και στην οποία περιγράφονται μία σειρά από αστοχίες και παραλείψεις όσον αφορά τη λειτουργία του μοιραίου παιχνιδιού ("crazy dance").

Από την πλευρά του, ο 21 ετών χειριστής του παιχνιδιού φέρεται να κατέθεσε ότι δεν άφησε αβοήθητο τον άτυχο 19χρονο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, ούτε να καλέσει σε βοήθεια ή να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, επειδή τον φυγάδευσαν, όπως είπε, μετά το συμβάν.

«Δεν μπορούσα να γνωρίζω την κακή κατάσταση και συντήρηση του μηχανήματος "crazy dance", ούτε να προβλέψω την αποκόλληση του μηχανήματος από τη θέση του», φαίνεται να ανέφερε σε άλλο σημείο του σημειώματός του, ενώ, σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του μηχανήματος είπε ότι ενεργούσε σύμφωνα με τις εντολές του εργοδότη του, ιδιοκτήτη του λούνα παρκ.

Τέλος, ο εμπλεκόμενος μηχανικός, στο δικό του υπόμνημα υποστήριξε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που φέρεται να χορήγησε δεν χρησιμοποιήθηκαν για να προσκομιστούν στο δήμο Κασσάνδρας, ενώ, όπως ανέφερε, δεν ζητήθηκε από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης πάρκων αναψυχής να γίνει επιθεώρηση και έλεγχος των μηχανημάτων.

