Δυστύχημα στο λούνα παρκ: Εξηγήσεις από τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή του παιχνιδιού

Με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινων πράξεων καλούνται να καταθέσουν σήμερα τρία άτομα για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου, τον περασμένο Αύγουστο, έχασε τη ζωή του 19χρονος από τη Βέροια.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, τον χειριστή του παιχνιδιού κι έναν μηχανικό, οι οποίοι κλήθηκαν από το ΑΤ Κασσάνδρας να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Μεταξύ άλλων θα κληθούν να τοποθετηθούν πάνω στα ευρήματα του πραγματογνώμονα, το πόρισμα του οποίου υποβλήθηκε στο ΑΤ Κασσάνδρας και καταγράφει μία σειρά από αστοχίες και παραλείψεις όσον αφορά τη λειτουργία του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance).

Στα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στην πορισματική του έκθεση αναφέρεται, κατά πληροφορίες, ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ιδιοκατασκευή, με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων που δεν παρείχαν κανένα εχέγγυο ή πρότυπο ασφάλειας κατασκευαστή.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν λάβει τα προηγούμενα 24ωρα ολιγοήμερες προθεσμίες για σήμερα το μεσημέρι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνημάτων.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της παροχής εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής που θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

