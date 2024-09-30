Συνεχίζεται και σήμερα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε δασική έκταση στα Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φωτιά είναι σε χαράδρα και κατευθύνεται προς Βρυσούλες. Υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο από την πάνω μεριά του χωριού το οποίο έχει περάσει από το Ξανθοχώρι και κινείται προς το χωριό Σοφιανά. Η φωτιά φαίνεται ότι έχει «αγγίξει» κάποια σπίτια, ενώ μεγάλη δασική έκταση έχει παραδοθεί στις φλόγες. Την ίδια ώρα, οι δασοκομάντος προσπαθούν να προσεγγίσουν δύσβατα σημεία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εκτροπή κυκλοφορίας στην Ολυμπία οδό

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς έκλεισε για προληπτικούς λόγους, λόγω της φωτιάς στην περιοχή των Ροζενών Κορινθίας, η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πατρών, από το ύψος της Λυκοποριάς ως το Δερβένι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών από τον κόμβο της Λυκοποριάς, στο 132ο χιλιόμετρο, μέχρι τον κόμβο του Δερβενίου, στο 140ο χιλιόμετρο.

Έφθασαν στα σπίτια οι φλόγες

«Η κατάσταση, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην περιοχή Ροζενά, παραμένει τραγική για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα», αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Βλάσης Τσιώτος.

Όπως προσθέτει, «υπάρχουν πολλές ενεργές εστίες, ενώ ήδη έχει καεί μεγάλο μέρος του ορεινού όγκου της περιοχής». Μάλιστα, όπως περιγράφει ο Βλάσης Τσιώτος, «έχουν δοθεί μάχες με τις φλόγες κυριολεκτικά μέσα στα χωριά, όπου συνυπήρχαν, φωτιά, πυροσβέστες και κάτοικοι. Η αποψινή βραδιά είναι κρίσιμη, ώστε να μην περάσει η φωτιά στο τελευταίο κομμάτι που δεν έχει φθάσει, δηλαδή στις περιοχές Καρυά και Τρίκαλα».

Όσον αφορά τις μέχρι τώρα ζημιές που έχει προκαλέσει η φωτιά, ο Βλάσης Τσιώτος λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «υπάρχει ολοσχερής καταστροφή σε καλλιέργειες», ενώ όπως συμπλήρωσε, «είναι λίγα σχετικά τα σπίτια που έχουν καεί».

Στο σημείο επιχειρούν 390 πυροσβέστες με 16 ομάδες δασοκομάντος και 115 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και δυνάμεις της δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Από αέρος έχουν επιχειρήσει εκ περιτροπής 24 εναέρια μέσα, 12 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους.

Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ο ένας τραυματίας με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα κι ο δεύτερος τραυματίστηκε στο μάτι από τη βολή του νερού.

Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους οικισμών της ευρύτερης περιοχής λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, σήμερα, μέσω του 112 έχουν σταλεί μηνύματα στους κατοίκους των περιοχών Πύργος, Χελυδόρεο, Ζάχολη, Λαγκαδαίικα, Σπαρτιναίικα, Πελλήνη, Άνω Καλλιθέα Ξυλοκάστρου προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές.

Νεκροί 2 άνθρωποι

Υπενθυμίζεται ότι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Αστυνομία. Ειδικότερα, 2 σοροί εντοπίστηκαν από ομάδα ΟΠΚΕ σε δασική περιοχή στην Κόρινθο. Την προανάκριση διενεργεί η Πυροσβεστική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο σοροί βρέθηκαν έξω από το χωριό Ελληνικό, πλησίον της κατασκήνωσης Χαρούμενων Αγωνιστών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ταυτοποίησή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν στους δύο άνδρες, 35 και 40 ετών, που αγνοούνται από χθες αργά το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Πιτσών Κορινθίας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι δύο άνδρες πήραν τα μηχανάκια τους και κινήθηκαν προς το μαντρί γνωστού τους για να τον βοηθήσουν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πυροσβέστες που τους συνάντησαν στον δρόμο τούς παρότρυναν να απομακρυνθούν, καθώς βρισκόταν πυρκαγιά σε εξέλιξη.

Σημειώνεται, ότι από χθες έχει δοθεί εντολή -μέσω του 112- για την εκκένωση 6 οικισμών, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην περιοχή του Ελληνικού Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Ωστόσο, πλήρης εικόνα θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στις 10:51 και έλαβε μεγάλες διαστάσεις, καθώς επεκτάθηκε σε μεγάλη περίμετρο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή με ριπές που έφταναν έως και τα 8 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.