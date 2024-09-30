Λογαριασμός
Φωτιά σε εργοστάσιο στον Βόλο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Βόλο

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Βόλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Β Βιομηχανική περιοχή του Βόλου, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και μέχρι αυτή τη στιγμή οι φλόγες εξακολουθούν να κατακαίνε τον χώρο της μονάδας, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν υπήρχαν άτομα εντός του εργοστασίου κατά την έναρξη της φωτιάς. 

Πηγή: Thenewspaper

Φωτιά Βόλος εργοστάσιο
