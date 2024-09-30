Φωτιά σε εργοστάσιο στο Βόλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Β Βιομηχανική περιοχή του Βόλου, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους της γύρω περιοχής.
Η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και μέχρι αυτή τη στιγμή οι φλόγες εξακολουθούν να κατακαίνε τον χώρο της μονάδας, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν υπήρχαν άτομα εντός του εργοστασίου κατά την έναρξη της φωτιάς.
Πηγή: Thenewspaper
- Δημόσιο: Πού και πώς θα γίνουν οι 19.181 προσλήψεις τακτικού προσωπικού για το 2025
- Θεσσαλονίκη: Κοινωφελή εργασία στον 18χρονο που ξυλοκόπησε με φίλους του 17χρονο - «Το έκανα από μαγκιά» είπε ο κατηγορούμενος
- Σώοι και οι 8 ναυαγοί στα Λέβιθα - Τους διέσωσε στρατιωτικό ελικόπτερο μετά τη βύθιση του ιστιοπλοϊκού τους
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.