Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, καθώς και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/μίσθωσης έργου στο δημόσιο τομέα για το έτος 2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν παρουσίασης του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και της Υφυπουργού Εσωτερικών, Βιβής Χαραλαμπογιάννη.

Για το 2025 εγκρίθηκαν συνολικά 19.181 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή.

Η διαγραμματική απεικόνιση των προσλήψεων το 2025 έχει ως εξής:

H κατανομή των προσλήψεων, σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και με βάση την ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών, εστιάζει κυρίως στους τομείς:

◦ Υγεία: εγκρίθηκαν συνολικά 4.016 θέσεις, προς ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με την οποία υλοποιείται η προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού για 10.000 προσλήψεις σε συνέχεια της περσινής έγκρισης 6.500 θέσεων.

◦ Εθνική Άμυνα: εγκρίθηκε όλο το αίτημα των παραγωγικών σχολών και επιπλέον 2.000 επαγγελματίες οπλίτες.

◦ Τοπική Αυτοδιοίκηση: από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περιόδου από το 2020 και μετά. Ένταση σε εξειδικευμένο προσωπικό και στα ανταποδοτικά. Μέριμνα για την κάλυψη αναγκών σε φορείς που εδρεύουν στις πληγείσες περιοχές, καθώς και στους μικρότερους δήμους.

◦ Κλιματική κρίση: έμφαση στο πυροσβεστικό σώμα. Όλο το αίτημα των παραγωγικών σχολών (330) συν εξειδικευμένοι πυροσβέστες επί θητεία (450 Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων & Ειδικών Καθηκόντων), συν 51 θέσεις εξειδικευμένο λοιπό προσωπικό στο σώμα και στο υπουργείο (χειριστές ελικοπτέρων, μηχανικοί, πλοηγοί κοκ).

• Προστασία του Πολίτη: 1050 στις παραγωγικές σχολές (Δόκιμοι Αστυφύλακες και Υπαστυνόμοι) και 600 Ειδικοί Φρουροί. Πέραν αυτών, 100 φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης για τα κατά τόπους καταστήματα κράτησης και το Κέντρο Απεξάρτησης Ελαιώνα.

• Παιδεία: μέλη ΔΕΠ συμπεριλαμβανομένων των διορισμών σε πανεπιστημιακές και ιατρικές σχολές και νοσοκομεία. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής χρονιάς 2025-2026 θα εγκριθούν διακριτά τον Μάιο 2025.

• Δικαιοσύνη: 100 δικαστικοί λειτουργοί και πλέον αυτών, 272 γραμματείς και λοιπό προσωπικό για την υποστήριξη της ταχύτερης λειτουργίας των δικαστηρίων.

◦ Κοινωνική συνοχή και οικογένεια: ενίσχυση των δομών του νεοσύστατου Υπουργείου με 372 θέσεις.

◦ e-ΕΦΚΑ: 220 θέσεις.

◦ Ελεγκτικοί μηχανισμοί – Ανεξάρτητες Αρχές: 550 θέσεις στην ΑΑΔΕ, 60 στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, 61 στην ΡΑΑΕΥ.

◦ Μεταφορές: 370 θέσεις σε ΟΣΥ – ΣΤΑΣΥ.

◦ Ενίσχυση προξενικών αρχών: 100 θέσεις.

◦ Αγροτική πολιτική: 186 θέσεις στην κεντρική υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των 19.181 προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2025, αποτελεί συνέχεια των 91.819 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2024, με αποτέλεσμα οι εγκεκριμένες προσλήψεις για την πενταετία 2000-2025 να έχουν ανέλθει στις 111.000. Από το σύνολο των περίπου 111.000 εγκεκριμένων προσλήψεων:

• Το 26,1% αφορά στην παιδεία

• Το 17,5 % αφορά στην υγεία

• Το 13,2 % αφορά στην άμυνα

• Το 11,7 % αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση

• Το 7,3% αφορά στην προστασία του πολίτη



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.