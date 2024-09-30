Συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών, την οποία μετέτρεψε σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, στον 18χρονο που κατηγορείται ότι μαζί με ανήλικους φίλους του ξυλοκόπησαν έναν 17χρονο, στην Καλαμαριά, αναγκάζοντάς τον να ομολογήσει ότι δήθεν βίασε μία ανήλικη, ενώ τον κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο.

Ο 18χρονος ομολόγησε τις πράξεις που του απήγγειλε ο εισαγγελέας πρωτοδικών - επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά αδύναμων και παράνομη βία, από κοινού - και συναίνεσε να μετατραπεί η επιβληθείσα ποινή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (σύνολο 810 ώρες/ 1 ώρα ανά ημέρα).

«Δεν δείξατε να αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα των πράξεών σας. Εμείς εδώ επιβάλουμε ποινές, ανθρώπινες ζωές δεν φτιάχνουμε. Εάν η ζωή σας φτιάξει αυτό εξαρτάται από σας. Έχουν τελειώσει ο μπαμπάς, η μαμά, ο καθηγητής. Εάν δεν κάνετε κάτι η ζωή σας θα πάει στράφι» είπε η πρόεδρος του Δικαστηρίου απευθυνόμενη στον 18χρονο μετά την απαγγελία της ποινής.

«Το έκανα από μαγκιά»

Νωρίτερα, στην απολογία του ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι το έκανε «από μαγκιά». «Είχα στο μυαλό μου ότι επειδή το είπε η κοπέλα θα είναι αλήθεια» είπε για τον υποτιθέμενο βιασμό της ανήλικης. Πρόσθεσε δε, ότι θα έπρεπε να είχε σκεφτεί πριν εμπλακεί στο περιστατικό και ανέφερε ότι το «πάθημα μού έγινε μάθημα».

Καθώς ο 17χρονος παθών δεν προσήλθε στο Δικαστήριο, ο κατηγορούμενος δέχθηκε να αναγνωστεί η κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία. «Ο μεγαλύτερος της παρέας (σ.σ. εννοεί τον 18χρονο) με χτύπησε κατ' επανάληψη στο πρόσωπο. Ζαλίστηκα… Με περικύκλωσαν όλοι μαζί και με απείλησαν ότι θα με σκοτώσουν. Αγχώθηκα, φοβήθηκα. Ένας άλλος με κλώτσησε στο γόνατο. Δέχθηκα να πω ότι την βίασα για να με αφήσουν ήσυχο. Το είπα χωρίς να τον εννοώ. Φώναζαν "τη βίασε, τη βίασε"» κατέθεσε το θύμα, τονίζοντας ότι κάποιοι με κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο. Εξήγησε δε, πως ό,τι έγινε με την ανήλικη έγινε συναινετικά. Οι δράστες τον άφησαν τελικά και τράπηκαν σε φυγή, όταν από το σημείο πέρασε ένα περιπολικό της Αστυνομίας και στη θέα του ο 17χρονος κάλεσε σε βοήθεια.

Πως έγινε το συμβάν

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στην περιοχή του παλιού νοσοκομείο «Παναγία» κι από την Αστυνομία συνελήφθησαν τρία ακόμη άτομα, δύο 17χρονοι και μία 15χρονη. Η τελευταία φέρεται να τον παρέσυρε να συναντηθούν σε πάρκο της περιοχής, κατόπιν επικοινωνίας που είχαν μέσω των social media. Αφού διήνυσαν κάποια απόσταση με τα πόδια, τούς πλησίασε μία παρέα πέντε νεαρών που του επιτέθηκαν. Για τους τρεις ανήλικους που συνελήφθησαν (αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή) η δικογραφία διαχωρίστηκε και τους απαγγέλθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά αδύναμων, παράνομη βια και κατά περίπτωση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Οι άλλοι δύο δράστες παραμένουν άγνωστοι.

