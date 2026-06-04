Το Αμερικανικό Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα ακυρώσει ένα σχέδιο για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, εν μέρει επειδή τα στελέχη του ανησυχούν ότι η Ρωσία θα το θεωρήσει ως κλιμάκωση, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Politico.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυραύλων ακριβείας στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Αμερικανό. Ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση να μην παραδοθούν οι πύραυλοι, θα ανατρέψει μια συμφωνία που είχε επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν και θα αφήσει το Βερολίνο χωρίς άμυνα, κάτι που οι Γερμανοί ηγέτες λένε ότι χρειάζονται απεγνωσμένα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αμερικανικής αποχώρησης από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ —συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της ανάπτυξης χιλιάδων αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία και των σχεδίων απόσυρσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων— καθώς οι ΗΠΑ ανατρέπουν τις στενά συνδεδεμένες συνεργασίες που εδραίωσαν τη σχέση για γενιές.

Η Ευρώπη «μπορεί να αναλάβει δράση τώρα και στο εγγύς μέλλον», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους στρατιωτικούς ηγέτες ο στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ και επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Η Αμερική, είπε, θα «επαναπροσανατολίσει» τον εξοπλισμό και τις δυνάμεις της αλλού.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, ακόμη και αν φοβούνται πρωτίστως την αντίδραση της Ρωσίας, πιθανότατα ανησυχούν επίσης για τη συρρίκνωση του αμερικανικού αποθέματος όπλων. Οι ΗΠΑ προμήθευσαν χιλιάδες πυραύλους Tomahawk και Patriot τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στο Κογκρέσο τον περασμένο μήνα ότι θα χρειαστούν «μήνες και χρόνια» για να αντικατασταθούν τα πυρομαχικά που δαπανήθηκαν στη στρατιωτική σύγκρουση.

Η πιθανή αντιστροφή της πορείας των πυραύλων Tomahawk είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τους Γερμανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σπεύδουν να εκσυγχρονίσουν την «ατροφική» τους δύναμη για να χρησιμεύσει ως προπύργιο κατά της ρωσικής επιθετικότητας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι δεν περίμενε ότι οι ΗΠΑ θα τοποθετούσαν πυραύλους Tomahawk στη Γερμανία λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας των πυραύλων κρουζ, οι οποίοι μπορούν να ταξιδέψουν πάνω από 1.000 μίλια.

«Οι Αμερικανοί δεν έχουν αρκετά για τον εαυτό τους αυτή τη στιγμή», δήλωσε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν περαιτέρω αλλαγές στον ρόλο τους στο ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα σε τριμηνιαία διάσκεψη στρατιωτικών ηγετών. Αυτές περιλαμβάνουν μειώσεις σε μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτικές μονάδες, σύμφωνα με το WELT, μέρος του Δικτύου Παγκόσμιων Δημοσιογράφων Άλεξ Σπρίνγκερ, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Politico.

«Το όλο θέμα είναι να δοθούν στους συμμάχους οι πληροφορίες που χρειάζονται για να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος, όπως και άλλοι, κράτησε την ανωνυμία του για να συζητήσει εσωτερικές συνομιλίες. Πρόκειται για «ανάληψη της κύριας ευθύνης από τους συμμάχους για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης».

Το Βερολίνο έχει βιώσει ιδιαίτερα σκληρά την περικοπή δυνάμεων. Το Πεντάγωνο ακύρωσε την ανάπτυξη 5.000 αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία την άνοιξη, μια κίνηση που άφησε άναυδους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και τους υποστηρικτές της άμυνας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η απόφαση για την μη αποστολή στρατευμάτων, η οποία μειώθηκε στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ελήφθη μετά τη δήλωση του Μερτς ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ταπεινώθηκε» με τον πόλεμο στο Ιράν. Το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει το σχέδιο για αυτά τα στρατεύματα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνας, ή το αν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αλλού στην Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ μπορεί να ανησυχούν για τη Μόσχα, αλλά η Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην πόρτα τους.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει εδώ και καιρό πυραύλους Iskander με πυρηνική ισχύ στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας. Έχουν επίσης τοποθετήσει πυραύλους Oreshnik μεσαίου βεληνεκούς στη Λευκορωσία, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν σε όλη την Ευρώπη μέσα σε λίγα λεπτά. Αξιωματούχοι της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης παρακολουθούν τις κινήσεις με επιφύλαξη, καθώς εξακολουθούν να εργάζονται για την ανάπτυξη των δικών τους συστημάτων.

«Υποβάλαμε επίσημο αίτημα στους Αμερικανούς πριν από ενάμιση χρόνο για την εισαγωγή — δηλαδή, την αγορά — πυραύλων Tomahawk», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στη γερμανική δημόσια τηλεόραση τον περασμένο μήνα. «Ακόμα περιμένουμε απάντηση. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης στον κόσμο, δεν έχω πολλές ελπίδες».

Ο Πιστόριους εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά του αμερικανικού συστήματος επίγειων πυραύλων Typhon, το οποίο εκτοξεύει Tomahawks, σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Ιούλιο με τον Χέγκσεθ, σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Άμυνας. Ωστόσο, δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Γερμανοί αξιωματούχοι διερευνούν ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν το κενό στα πλήγματα ακριβείας μεγάλης εμβέλειας. Η συζήτηση στο Βερολίνο αφορά λιγότερο οποιοδήποτε ενιαίο σύστημα όπλων και περισσότερο το πόσο γρήγορα η Γερμανία μπορεί να αποκτήσει την ικανότητα να πλήττει στόχους από απόσταση — είτε μέσω έτοιμων αγορών, είτε μέσω εκτεταμένης παραγωγής με συμμάχους, είτε μέσω μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα φθηνότερα συστήματα μπορεί να βοηθήσουν, αλλά οι Γερμανοί αμυντικοί σχεδιαστές δεν τα βλέπουν ως μια ολοκληρωμένη αντικατάσταση των πυραύλων κλάσης Tomahawk. Γερμανοί αξιωματούχοι ανησυχούν γενικότερα ότι η απόσυρση των ΗΠΑ θα αναγκάσει την Ευρώπη να καλύψει τα στρατιωτικά κενά ταχύτερα από ό,τι μπορεί να επιτύχει η αμυντική της βιομηχανία.

Πηγή: skai.gr

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