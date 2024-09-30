Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, και στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σήμερα ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία από το πρωί είναι χωρίς ενιαίο μέτωπο αλλά με πολλές ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία.

Πριν λίγο εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Χελυδόρεο και Ζάχολη.

Νωρίτερα είχε σταλεί στους κατοίκους του Πύργου ώστε να εκκενώσουν την περιοχή τους και να κατευθυνθούν προς τη Λυγιά.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 350 πυροσβέστες με 14 ομάδες δασοκομάντος και 110 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους.

Σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης των δύο σορών

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δύο πτώματα βρέθηκαν από ομάδα ΟΠΚΕ σε δασική περιοχή στην Κόρινθο.

Την προανάκριση διενεργεί η Πυροσβεστική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο νεκροί βρέθηκαν έξω από το χωριό Ελληνικό, πλησίον της κατασκήνωσης Χαρούμενων Αγωνιστών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ταυτοποίησή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν στους δύο άνδρες, 35 και 40 ετών, που αγνοούνται από χθες αργά το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Πιτσών Κορινθίας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι δύο άνδρες πήραν τα μηχανάκια τους και κινήθηκαν προς το μαντρί γνωστού τους για να τον βοηθήσουν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πυροσβέστες που τους συνάντησαν στον δρόμο τούς παρότρυναν να απομακρυνθούν, καθώς βρισκόταν πυρκαγιά σε εξέλιξη.

Σημειώνεται, ότι από χθες έχει δοθεί εντολή -μέσω του 112- για την εκκένωση 6 οικισμών, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην περιοχή του Ελληνικού Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Ωστόσο, πλήρης εικόνα θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στις 10:51 και έλαβε μεγάλες διαστάσεις, καθώς επεκτάθηκε σε μεγάλη περίμετρο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή με ριπές που έφταναν έως και τα 8 μποφόρ. Η πυρκαγιά καίει πυκνή βλάστηση, ενώ το δύσβατο της περιοχής καθιστά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

