Θεοδωρικάκος: Στα 102 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση για «Έξυπνη Μεταποίηση»

Από την πρώτη ημέρα στο υπουργείο Ανάπτυξης μιλώ για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, τόνισε μιλώντας στη Ναυτεμπορική TV ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και στάθηκε στα συμπεράσματα της έκθεσης Ντράγκι για να ξυπνήσει η Ευρώπη από τον αντιπαραγωγικό λήθαργο.

Αυτό σημαίνει ενίσχυση του ρόλου της βιομηχανίας στην οικονομία μας, σύνδεση με την καινοτομία και την έρευνα για προϊόντα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδα και να ρυθμιστεί η αγορά ενέργειας, εξήγησε.

Αυτά όλα θα βρουν την έκφρασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές για την προσέλκυση επενδύσεων που θα ανακοινωθούν στις 21 Οκτωβρίου καθώς αυτή την περίοδο είμαστε σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς προσέθεσε και ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα της Έξυπνης Μεταποίησης αυξάνεται στα 102 εκατ. ευρώ από τα 85 εκατ. ευρώ, μετά από συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση.

Δεν υπάρχει υπουργός ακρίβειας, η βασική αποστολή του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, απάντησε σε ερώτημα για τις τιμές.

Στις 100 ημέρες εφαρμόζουμε την πιο αυστηρή νομοθεσία στην ΕΕ, εξαπλασιάσαμε τα ανώτατα όρια, ενισχύσαμε τη ΔΙΜΕΑ, ζητήσαμε από τις περιφέρειες να εντείνουν τους ελέγχους σε όλη τη χώρα καθώς οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ενισχύσαμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον έλεγχο των καρτέλ, επισήμανε και προσέθεσε πως στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται υπό έλεγχο 26 εταιρείες σε 2500 κωδικού για το περιθώριο πλαφόν κέρδους.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι έχει ζητήσει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να προτεραιοποιήσει τους ελέγχους στις πολυεθνικές και στάθηκε στις συζητήσεις του με τις εταιρείες σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, τις οποίες έχει καλέσει να μειώσουν το μικτό περιθώριο κέρδους.

Ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι κατά μέσο όρο 1% με 2% κάτω από τις περσινές τιμές σημείωσε και ξεκαθάρισε πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα είναι αυστηροί.

Θα ζητήσω τη μέγιστη και πιο αποτελεσματική δουλειά τη νέα Συνήγορο του Καταναλωτή για να συμβάλλει και εκείνη στη διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών, σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ακρίβεια της τάξης του 30% -κυρίως στην ενέργεια, τις μεταφορές, το κόστος κατοικίας και στην αύξηση των επιτοκίων- λόγω πολέμων και ενεργειακών κρίσεων, όπως υπήρξε και αντίστοιχη αύξηση του κατώτατου μισθού και εργαζόμαστε για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1500 ευρώ τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.