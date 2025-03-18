Δύο συλλήψεις για εμπλοκή σε αιματηρό επεισόδιο με τραυματία στη Νεάπολη

Τη σύλληψη δύο ανδρών για εμπλοκή σε αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία το Σάββατο 8 Μαρτίου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε επιχείρηση χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 40χρονος και 26χρονος, αλλοδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικός και φυσικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες του Σαββάτου, 8 Μαρτίου , ο 26χρονος, αφού προσέγγισε πεζός δύο ομοεθνείς του, που βρίσκονταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Νεάπολη, τους πυροβόλησε από κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον έναν εξ αυτών.

Στη συνέχεια ο 26χρονος διέφυγε επιβιβαζόμενος σε όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος.

Ο τελευταίος φέρεται να ενορχήστρωσε την επίθεση και να έδρασε παράλληλα ως συνεργός του 26χρονου, στον οποίο χορήγησε περίστροφο και παρείχε συνδρομή πριν, κατά και μετά την τέλεση της πράξης.

Το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της εγκληματικής πράξης, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-περίστροφο, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού και έφερε 5 φυσίγγια,

-περίστροφο τύπου «ρέπλικα», κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού,

-1,1 γραμμάρια κοκαΐνη και μεταλλική πίπα, για χρήση κοκαΐνης.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των εμπλεκομένων, όπου στην οικία του 40χρονου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-38- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και -2- κάλυκες,

-συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους -2,77- γραμμαρίων,

-2 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -13,35- γραμμαρίων,

-σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών,

-3 τρίφτες ακατέργαστης κάνναβης και

-2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ως εκ τούτου ο 40χρονος συνελήφθη και για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ σε βάρος του 26χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και οδηγείται ομοίως στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Επισημαίνεται ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και για άλλα αδικήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

