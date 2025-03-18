Λογαριασμός
«Φράκαρε» η Αθήνα από το μποτιλιάρισμα - Τεράστια προβλήματα σε Κηφισό και κέντρο (Δείτε βίντεο)

Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται σε πολλούς δρόμους της Αθήνας, λόγω της βροχής - Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό

Κίνηση νύχτα

Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται σε πολλούς δρόμους της Αθήνας, λόγω της βροχής. Σύμφωνα με το Orange Press Agency, μετά τις 18:00 σημειώθηκε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, αλλά και σε δεκάδες άλλους δρόμους.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται επίσης σε Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Κηφισίας, Κατεχάκη, Θηβών, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Καρέα.

