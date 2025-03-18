Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Ιστορική στιγμή η εκλογή αρχιεπισκόπου Αλβανίας

Ιστορική στιγμή στην πορεία της μαρτυρικής Εκκλησίας της Αλβανίας, χαρακτηρίζει με δήλωσή του ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος την εκλογή του νέου αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ιωάννη.

Όπως σημειώνει, ο νέος αρχιεπίσκοπος, ο οποίος έχει μακρά σχέση με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, καθώς έχει σπουδάσει στο Ελληνικό Κολέγιο του Τιμίου Σταυρού, στη Βοστώνη, διαδέχεται έναν αληθινά αξιοθαύμαστο προκάτοχο, τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, που με το ιεραποστολικό του όραμα και τον αποστολικό του ζήλο αναγέννησε και ενίσχυσε την τοπική Εκκλησία και τη μετέτρεψε σε φάρο πίστεως και ελπίδας.

Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εύχεται και προσεύχεται ο Κύριός μας να χαρίζει στον νέο αρχιεπίσκοπο δύναμη και σοφία, ώστε να ποιμάνει το ποίμνιο της Αλβανίας με αγάπη και δικαιοσύνη και να ενισχύει τη μαρτυρία του Χριστού και την ενότητα στην Εκκλησία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

