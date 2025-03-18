Θεσσαλονίκη: Χιόνια στα ορεινά

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα ορεινά της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, όπου τις απογευματινές ώρες άρχισε να χιονίζει ελαφρά.

Η ψυχρή εισβολή μέσα στον Μάρτιο έφερε χιονόπτωση με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Φθάνοντας γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου, χιονίζει αυτήν την ώρα στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης, στο Ασβεστοχώρι, στο Χορτιάτη, στο Σοχό, στον Ασκό. Σύμφωνα με τη διεύθυνση τροχαίας όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και δε χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα ακόμη εικοσιτετράωρο οπότε και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.