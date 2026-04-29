Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν δύο σοβαρά εργατικά ατυχήματα σε πλοία.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλόννησο, όπου 43χρονος ημεδαπός ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλοννήσου, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να διακομιστεί με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω νοσηλεία.

Χθες ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, όπου 45χρονος εργαζόμενος ιδιωτικής επιχείρησης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που βρισκόταν ελλιμενισμένο στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εργαζόμενος υπέστη τραυματισμό στον δεξί οφθαλμό όταν θραύσμα ξύλου εκσφενδονίστηκε κατά τη διαδικασία κοπής υλικών, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και νοσηλεύεται, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

