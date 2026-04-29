Αυξημένη είναι η κίνηση την τελευταία ώρα στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο ΙΧ.

Το περιστατικό έγινε στο ύψος της Πικροδάφνης (Εδέμ) και έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα για τα οχήματα.

Στο σημείο βρίσκεται Πυροσβεστική, Τροχαία και ΕΚΑΒ που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο που τραυματίστηκε ελαφρά.

