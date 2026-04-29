Ηράκλειο: Διάσωση 43 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου, των Καλών Λιμένων και του Κόκκινου Πύργου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με μετανάστες, στη θαλάσσια περιοχή 37 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι 43 μετανάστες (42 άνδρες και 1 ανήλικος) περισυλλέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τους μετανα΄στες, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 27/04/2026 από περιοχή πλησίον Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 12.000 έως 13.000 δηναρίων Λιβύης και 5.000 δολαρίων Η.Π.Α., για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νοτίου Σουδάν) 17 και 19 ετών, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.