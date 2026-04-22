Κοζάνη: Τρεις τραυματίες σε εργατικό ατύχημα στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ - ΔΕΗ

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στον αποθέτη Α6 του ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δ.Μακεδονίας- ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι επιχείρησαν να αποκαταστήσουν βλάβη, προχωρώντας στην αντικατάσταση συρματόσχοινου που συγκρατούσε μέρος μηχανήματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έσπασε και δεύτερο συρματόσχοινο στήριξης, με συνέπεια την πτώση του μηχανήματος και των τριών εργαζομένων στο έδαφος.

Οι τραυματίες υπέστησαν κακώσεις στο πρόσωπο και στα χέρια, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους. Και οι τρεις απασχολούνταν σε συνεργείο εργολάβου που παρέχει υπηρεσίες στο Νότιο Πεδίο.

Σε ανακοίνωσή του, το συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καταγγέλλει «αδιαφορία, αμέλεια και έλλειψη παρεμβάσεων» από τη διοίκηση, τονίζοντας ότι τα προβλήματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας έχουν επισημανθεί επανειλημμένα χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση.

«Για μία ακόμα φορά θα πούμε «ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα», όμως δεν θα αφήσουμε τους συναδέλφους στην τύχη μιας ανεύθυνης και αδιάφορης διοίκησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Ανακοίνωση για το ατύχημα εξέδωσε και το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.

Τα αίτια ερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.