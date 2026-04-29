Ενοπλη επίθεση στην Αθήνα: Πώς περιγράφουν γείτονες και φίλοι τον 89χρονο

Μια πολυετής εμμονή με τη σύνταξη που πίστευε πως του στέρησε το ελληνικό Δημόσιο φαίνεται πως μετατράπηκε στο επικίνδυνο κίνητρο πίσω από το αιματηρό ξέσπασμα του 89χρονου. Κι αυτό, παρά την οικονομική του άνεση καθώς ο 89χρονος έπαιρνε σύνταξη από Γερμανία και ΗΠΑ κοντά στα 3 χιλιάδες ευρώ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η εμμονή του για τη λήψη μίας χαμηλής σύνταξης από το ελληνικό δημόσιο παρότι δεν τη δικαιούταν, ήταν η αφορμή που όπλισε το χέρι του 89χρονου. Και ήταν αποφασισμένος να περάσει - αν χρειαστεί - τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στη φυλακή, προκειμένου να μάθουν όλοι την ιστορία του.

«Προτιμώ να πεθάνω στη φυλακή παρά στο γηροκομείο για να διηγούμαι σε νεότερους κρατούμενους πως ζούσα στο Σικάγο, που ήμουν μηχανουργός και έφτιαχνα όπλα», φαίνεται πως έλεγε.

«Είχε έρθει για να μου πει ότι έστελνε γράμματα στον Άρειο Πάγο και στο δικαστήριο της Χάγης. Ότι του χρωστάνε τα λεφτά, ότι θα πάρει καραμπίνα, ότι θα πάει να τους σκοτώσει. Μου το έλεγε αλλά εμένα δεν το χώραγε ο νους μου. Τρωγότανε, αυτό ήταν η μόνη του δουλειά υποτίθεται. Να στέλνει τα γράμματα και να απειλεί, ότι έχει καραμπίνα και θα πάει να τους σκοτώσει», ανέφερε η κόρη του.

Ο 89χρονος εργάστηκε 40 χρόνια στο Σικάγο και 8 στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από τις ΗΠΑ λάμβανε σύνταξη 2.400 ευρώ και από τη Γερμανία επιπλέον 100.

Εισέπραττε επίσης μια σύνταξη 60 ευρώ από τον ΟΓΑ, από την εποχή που ο οργανισμός παρείχε αυτή τη δυνατότητα στους αγρότες χωρίς ένσημα. Οι συγγενείς του τον περιγράφουν ως άνθρωπο με μεγάλη οικονομική ευχέρεια.

«Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ καλός και λεφτά είχε», δηλώνει συγγενής του περιγράφοντας πως ήταν μάλιστα και ιδιαίτερα γενναιόδωρος στους κύκλους του.

«Είχε ένα σπιτάκι εδώ, δίπλα εδώ πέρα μένει, και το έφτιαξε με πέτρα πολύ ωραίο», πρόσθεσε.

Η απόρριψη που εισέπραττε στη διεκδίκηση λίγων επιπλέον χρημάτων από το τέως ΙΚΑ, αποδείχτηκαν για εκείνον «κόκκινο πανί».

Είχε όμως μόλις 80 ημέρες εργασίας καθ'όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ενώ το ελάχιστο όριο για να πάρει κάποιος σύνταξη είναι οι 100 ημέρες το χρόνο.

Έτσι ξεκίνησαν τα δικαστήρια, οι απορριπτικές επιτροπές και οι απειλές προς τους εργαζομένους του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου.

Γείτονες και φίλοι του 89χρονου μιλούν για έναν άνθρωπο ευγενικό, πρόσχαρο και φιλήσυχο που είχε όμως έναν μόνιμο καημό, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να πάρει σύνταξη εδώ στην Ελλάδα.

«Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πάντα ευγενικός», σχολιάζει γειτόνισσά του.

«Του λέω έχεις φάει τόσα λεφτά στα δικαστήρια», του είχε αναφέρει φίλος του, σύμφωνα με τον οποίον ο 89χρονος επέμενε πως πρέπει να πάρει σύνταξη και από τη χώρα του, έστω κι αν ήταν ένα συμβολικό ποσό.

«Ήταν οξύθυμος, όταν σκεφτόταν αυτό νευρίαζε», θυμάται, συνοψίζοντας πως ο ηλικιωμένος τόνιζε πως στο τέλος θα τα καταφέρει να πάρει τα χρήματα γιατί «δεν είναι στο χέρι τους».

Η μόνη σκέψη του, για χρόνια, είναι το πώς θα αποκαταστήσει αυτό που θεωρεί ο ίδιος αδικία. Το 2018, μεταβαίνει στο γραφείο εισαγγελέως στην οδό Λουκάρεως. Την απειλεί και αφήνει στο γραφείο της τέσσερις σφαίρες.

Ταυτόχρονα, στέλνει επιστολή στον ΕΦΚΑ στην οποία αναφέρει:

«Θα σας τουφεκίσω, θα σας πυροβολήσω!»

Ακολουθεί η σύλληψη του και η εντολή για εγκλεισμό στο Δαφνί.

«Αντί να με πάνε στο δικαστήριο για να πω τι συμβαίνει και να με δικάσουν, με έκλεισαν για έναν μήνα στο Δαφνί! Αυτό μου έδωσε περισσότερη δύναμη για να αντιδράσω!», έλεγε ο δράστης.

Το επόμενο διάστημα αναλώνεται στο να σχεδιάζει την εκδίκησή του, δημιουργώντας διαρκώς εντάσεις στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Γράφει το Μανιφέστο του και φροντίζει να προμηθευτεί παράνομα όπλα από τον τόπο καταγωγής του, τη Μεσσηνία, αφού μετά τον ψυχιατρικό εγκλεισμό του, του είχε αφαιρεθεί η καραμπίνα και η άδεια που είχε.

«Μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα σαν αδέσποτο σκυλί. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω», αναφέρει στην επιστολή του.

Τελικά, κατάφερε να πραγματοποιήσει όσα σχεδίαζε ανενόχλητος, εκμεταλλευόμενος τα κενά ασφαλείας σε δημόσιες υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.