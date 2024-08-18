Λογαριασμός
Μία σύλληψη για τη φωτιά στο Λιτόχωρο - Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο

Εκκενώθηκε η περιοχή - Μία κατοικία παραδόθηκε στις φλόγες

UPDATE: 21:26
Φωτιά

Συνελήφθη, σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, ένας αλλοδαπός, ο οποίος έθεσε φωτιά σε ξηρά χόρτα εντός αγροτεμαχίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών, στην Πλάκα Λιτόχωρου Πιερίας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.767,19 Euro. 

TAGS: Φωτιά Λιτόχωρο Πυροσβεστική
