Συνελήφθη, σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, ένας αλλοδαπός, ο οποίος έθεσε φωτιά σε ξηρά χόρτα εντός αγροτεμαχίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών, στην Πλάκα Λιτόχωρου Πιερίας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.767,19 Euro.

