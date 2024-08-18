Μια 65χρονη γυναίκα έπεσε θύμα επιτήδειου απατεώνα στο Ρέθυμνο, δίνοντάς του χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι γιατρός του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Στη συνέχεια της είπε πως η κόρη της τραυματίστηκε σε τροχαίο και υπήρχε η ανάγκη να χειρουργηθεί άμεσα, αλλά προκειμένου να χειρουργηθεί κατά προτεραιότητα και να μην κινδυνέψει περαιτέρω η ζωή της, θα έπρεπε να δώσει ένα χρηματικό ποσό. Η 65χρονη πείστηκε, όμως επειδή δεν είχε το ποσό, συμφώνησε να δώσει πέρα από μετρητά, και κοσμήματα της. Στη συνέχεια, άγνωστος άνδρας μετέβη στο σπίτι της, όπου η γυναίκα-θύμα, του παρέδωσε 350 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 12.000 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα και μετά από επικοινωνίες που είχε με συγγενείς της, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης οπότε και κατήγγειλε τα όσα της συνέβησαν στις αρχές. Από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου, διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

