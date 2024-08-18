Την Τετάρτη θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, ο 80χρονος που συνελήφθη μετά από ένταλμα, ως υπαίτιος της πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών στα Γλυκά Νερά την περασμένη Κυριακή στις 11 Αυγούστου.

Ο 80χρονος, που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια και έλαβε προθεσμία, βαρύνεται με την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος του εμπρησμού από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, που επισείει ποινή κάθειρξης μέχρι 20 έτη.

Στον ηλικιωμένο αποδίδεται ότι είναι ο υπαίτιος για τρεις εστίες φωτιάς που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής, σχεδόν ταυτόχρονα, στα Γλυκά Νερά, σε απόσταση 100 μέτρων μεταξύ τους, καθώς και για μία ακόμη το βράδυ της ίδιας μέρας..

Σύμφωνα με στοιχεία, από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει σε βάρος του οι αρχές, ο 80χρονος φαίνεται να πετούσε φλεγόμενα αντικείμενα σε ξερά χόρτα, μετακινούμενος με το αυτοκίνητό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.