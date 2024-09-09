ΔΣΑ: Καθολική αποχή στις 16 Σεπτεμβρίου για τον νέο δικαστικό χάρτη

Καθολική αποχή των μελών του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο Δικαστικό Χάρτη τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας (ΔΣΑ), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή του. Ακόμη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποφασίστηκε «ομόφωνα η πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και ενημέρωσης για το «νέο» δικαστικό χάρτη στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών τη Δευτέρα 16-9-2024 και ώρα 09.30΄ πμ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΣΑ αναφέρει: «Το ΔΣ του ΔΣΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 9-9-2024 αποφάσισε τα εξής:

Α. Την επικύρωση της απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας για την πραγματοποίηση καθολικής αποχής τη Δευτέρα 16-9-2024, λαμβάνοντας υπόψη την εσπευσμένη και πρόχειρη απόπειρα εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης από 16-9-2024 χωρίς να έχουν επιλυθεί προηγουμένως ζωτικά προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα, μία εβδομάδα πριν την έναρξη του δικαστικού έτους:

1) δεν έχουν ψηφιστεί οι σχετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας,

2) δεν έχουν καθοριστεί τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για τις νέες διαδικασίες και Δικαστήρια, μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος,

3) δεν υφίσταται διαδικασία προσωποποιημένης ενημέρωσης μέσω οίκοθεν κλήσης των διαδίκων για τους νέους τόπους, ημέρες και ώρες των ήδη προσδιορισμένων πολιτικών υποθέσεων στα καταργούμενα Ειρηνοδικεία και παραμένει κόλουρη η διαδικασία ενημέρωσης μέσω του συστήματος Solon (στα Πρωτοδικεία του ΟΣΔΠΠ α’ φάση),

4) δεν έχει προβλεφθεί νομοθετικά δυνατότητα ρύθμισης όλων των ζητημάτων που δημιουργούνται από το νέο δικαστικό χάρτη από τις Ολομέλειες των δικαστικών σχηματισμών

5) δεν έχουν δημιουργηθεί αίθουσες στους χώρους του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών και του Εφετείου Αθηνών για την εκδίκαση υποθέσεων και την τήρηση του αρχείου,

6) δεν έχουν διευθετηθεί τα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατάργηση των Ειρηνοδικείων και την ενοποίηση του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος ασφάλειας δικαίου, ερημοδικιών και απώλειας δικονομικών και ουσιαστικών δικαιωμάτων και να οδηγούνται σε απίστευτη ταλαιπωρία λειτουργοί και συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες – διάδικοι.

Β. Αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και ενημέρωσης για το «νέο» δικαστικό χάρτη στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών την Δευτέρα 16-9-2024 και ώρα 09.30΄ πμ.

Γ. Αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης για το νέο Δικαστικό Χάρτη,δια ζώσης (στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ) με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση, την Πέμπτη 12-9-2024 και ώρα 3.00΄ μμ.

Δ. Δεν υπερψηφίστηκε η πρόταση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στις 16-9-2024, για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο (φορολογικό, δικαστικός χάρτης κλπ)

Πλαίσιο καθολικής αποχής

Η καθολική αποχή αφορά κάθε δικαστική και εξώδικη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και υπογραφής πάσης φύσεως ιδιωτικών συμφωνητικών, και επιπλέον:

α) αποχή των δικηγόρων από την εκδίκαση πάσης φύσεως υποθέσεων

β) αποχή των δικηγόρων από την κατάθεση δικογράφων και τη διενέργεια πάσης φύσεως διαδικαστικών πράξεων

γ) αποχή των δικηγόρων από παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ),

δ) αποχή από την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, κλπ),

ε) αποχή από την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

- Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης. - Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

- Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών

- Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

- Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

- Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

- Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:

i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή,

ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και

iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της καθολικής αποχής:

- Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

- Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για ασφαλιστικά μέτρα,

β) Για αιτήσεις αναστολής και

γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

- Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

- Η αποχή καταλαμβάνει και τα συναινετικά διαζύγια. Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής και

δ) Για την ανάκληση προσημείωσης υποθήκης

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση

– στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου

– να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης».

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης».

