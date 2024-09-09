Άρση της απαγόρευσης για κολύμπι σε παραλίες της ευρύτερης περιοχής του Βόλου ανακοινώθηκε σήμερα με επίσημη ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται πλέον να κολυμπά ο κόσμος σε όλες τις ακτές από την Αγριά μέχρι και τον Αγιο Γεώργιο Κυνηγών, μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει με τα νεκρά ψάρια που κατέληξαν στον Παγασητικό και τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για πιθανή μόλυνση των νερών της θάλασσας.

Η απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου να επιτρέψει και πάλι την κολύμβηση ελήφθη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων που έδειξαν ότι τα νερά στις ακτές του Παγασητικού είναι κατάλληλα,καθαρά και εξαιρετικής διαύγειας χωρίς επιβαρύνσεις από τα τελευταία γεγονότα.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή τόσο στον Δήμο Βόλου, όσο και στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου να αφαιρέσουν και να απομακρύνουν τις πινακίδες με τις σημάνσεις περί απαγόρευσης της κολύμβησης στις συγκεκριμένες ακτές από την Αγριά μέχρι και τον Αγιο Γεώργιο Κυνηγών.

