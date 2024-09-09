«Το προσωπικό μας δεν τήρησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλούς επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, καθώς και τον κώδικα συμπεριφοράς της εταιρείας μας», δηλώνει με σημερινή ανακοίνωσή της η Hellenic Train για το περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο 7 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδειά, όπου οι πόρτες του τρένου έκλεισαν πριν προλάβει να αποβιβαστεί μια γυναίκα.

Οπως αναφέρει η εταιρεία «απολογούμαστε για το περιστατικό … και από την ενδελεχή εσωτερική έρευνα που διεξήχθη, με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι τόσο οι μηχανοδηγοί όσο και οι συνοδοί καμπίνας δεν συμμορφώθηκαν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Θεωρούμε το συγκεκριμένο περιστατικό απαράδεκτο και, ως εκ τούτου, θα επιβάλουμε αυστηρές κυρώσεις στους εμπλεκόμενους, με στόχο να αποτρέψουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη και λυπούμαστε ειλικρινά για το ατυχές αυτό περιστατικό».

Και καταλήγει η ανακοίνωση της Hellenic Train: «Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την εκπαίδευση του προσωπικού μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες μεμονωμένες περιπτώσεις δεν θα επαναληφθούν. Στόχος μας παραμένει η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των επιβατών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

