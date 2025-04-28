Τον νέο κύκλο ζωής του αμπελιού γιορτάζουν μέσα στην ανοιξιάτικη φύση 32 οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία θα ανοίξουν τις πόρτες τους στις 17 και 18 Μαΐου, καλώντας τις φίλες και τους φίλους του ελληνικού κρασιού να βιώσουν εμπειρίες όπως ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές και διάφορες εκδηλώσεις, ακολουθώντας μία -ή περισσότερες- από τις οκτώ διαφορετικές διαδρομές των «Δρόμων του Κρασιού» από την Κρανιά Ολύμπου, στη Ζίτσα στα Ιωάννινα και από εκεί σε όλη τη Μακεδονία, έως την Αδριανή στη Δράμα και τη Φωλιά Καβάλας.

Η είσοδος στα οινοποιεία θα είναι δωρεάν, ενώ το γενικό προτεινόμενο ωράριο για τις «Ανοιχτές Πόρτες» είναι 11:00-19:00, εκτός από εξαιρέσεις που αναφέρονται ξεχωριστά παρακάτω.

Ποια οινοποιεία συμμετέχουν

Τα συμμετέχοντα οινοποιεία ανά διαδρομή είναι τα εξής:

στη Διαδρομή του Κρασιού του Ολύμπου , το Κτήμα Κατσαρού στην Κρανιά Ολύμπου (ωράριο λειτουργίας 12:00-17:00) και στην Ήπειρο το Zoinos Winery στη Ζίτσα (12:00-17:00) και το Κατώγι Αβέρωφ στο Μέτσοβο (10.00-16.00). Στη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες θα υποδέχονται ο Αμπελώνας Καμκούτη στο Βελβεντό Κοζάνης και τα κτήματα Βογιατζή (Βελβεντό), Στεργίου (Μεταμόρφωση Καστοριάς), Άλφα (Αμύνταιο) και Κυρ-Γιάννη (Άγιος Παντελεήμονας Αμυνταίου).

, το Κτήμα Κατσαρού στην Κρανιά Ολύμπου (ωράριο λειτουργίας 12:00-17:00) και στην Ήπειρο το Zoinos Winery στη Ζίτσα (12:00-17:00) και το Κατώγι Αβέρωφ στο Μέτσοβο (10.00-16.00). Στη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες θα υποδέχονται ο Αμπελώνας Καμκούτη στο Βελβεντό Κοζάνης και τα κτήματα Βογιατζή (Βελβεντό), Στεργίου (Μεταμόρφωση Καστοριάς), Άλφα (Αμύνταιο) και Κυρ-Γιάννη (Άγιος Παντελεήμονας Αμυνταίου). Στη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας , ανοιχτές θα είναι οι πόρτες στο Κτήμα Ζην Ηδέως στους Νερόμυλους Αλμωπίας στην Πέλλα (11:00-18:00), αλλά και το οινοποιείο 3 Γενιές - Οικογένεια Θωμαΐδη στην Πιπεριά Αριδαίας και το Μικρό Κτήμα Τίτου στη θέση Δύο Ποτάμια στην Παιονία, Γουμένισσα. Επτλα είναι τα οινοποιεία που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις στη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας: Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή (ωράριο λειτουργίας 11:00-17:00), Οινοποιείο Τασιώνα στη Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου, Αργατία στο Ροδοχώρι (11:00-17:00), Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι, Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα (Ανοιχτά μόνο 18/5), Boutari στη Στενήμαχο (11:00-17:00) και Klonas Boutique Winery στον Παλιοκαλιά.

, ανοιχτές θα είναι οι πόρτες στο Κτήμα Ζην Ηδέως στους Νερόμυλους Αλμωπίας στην Πέλλα (11:00-18:00), αλλά και το οινοποιείο 3 Γενιές - Οικογένεια Θωμαΐδη στην Πιπεριά Αριδαίας και το Μικρό Κτήμα Τίτου στη θέση Δύο Ποτάμια στην Παιονία, Γουμένισσα. Επτλα είναι τα οινοποιεία που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις στη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας: Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή (ωράριο λειτουργίας 11:00-17:00), Οινοποιείο Τασιώνα στη Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου, Αργατία στο Ροδοχώρι (11:00-17:00), Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι, Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα (Ανοιχτά μόνο 18/5), Boutari στη Στενήμαχο (11:00-17:00) και Klonas Boutique Winery στον Παλιοκαλιά. Στη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης , ανοιχτά θα είναι το Οινοποιείο Κεχρής στο Καλοχώρι, το Κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο και το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή (11:00-18:00), ενώ κατά μήκος της Διαδρομής του Κρασιού της Χαλκιδικής, στις εκδηλώσεις συμμετέχουν το Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία, Akrathos Newlands Winery στη Μεγάλη Παναγία και Κτήμα Λειβαδιώτη στη Μαραθούσα (ανοιχτά μόνο 17/5).

, ανοιχτά θα είναι το Οινοποιείο Κεχρής στο Καλοχώρι, το Κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο και το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή (11:00-18:00), ενώ κατά μήκος της Διαδρομής του Κρασιού της Χαλκιδικής, στις εκδηλώσεις συμμετέχουν το Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία, Akrathos Newlands Winery στη Μεγάλη Παναγία και Κτήμα Λειβαδιώτη στη Μαραθούσα (ανοιχτά μόνο 17/5). Στη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου, σε μοναδικές εμπειρίες γύρω από το κρασί καλούν τους επισκέπτες το Κτήμα Βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, το Αμπελόεις στη Φωλιά Ν. Περάμου Καβάλας, το Κτήμα Τέχνη Οίνου στο Μικροχώρι Δράμας, το Nico Lazaridi στην Αγορά Δράμας (ωράριο λειτουργίας 11:00-18:00), το Estates Costa Lazaridi στην Αδριανή Δράμας, το Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια Δράμας, το Oenops Wines στην Προσοτσάνη Δράμας (12:00-18:00) και το Κτήμα τ' Αποστόλη στην Άμπελοι Σερρών.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Η τέχνη της οινοποίησης» και έπαθλο από τρεις φιάλες κρασί στους πέντε πρώτους νικητές/νικήτριες. Οι νικητές θα επιλεγούν από τις φωτογραφίες που θα αναρτήσουν στις σελίδες τους στο facebook ή/και στο Instagram, για το συγκεκριμένο σαββατοκύριακο, στα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος». Θα γίνει επίσης κλήρωση δώρων-κρασιών. Το κοινό που θα επισκεφθεί τα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε κλήρωση δώρων 32 φιαλών κρασιού, με τη συμπλήρωση ειδικού δελτίου συμμετοχής που θα βρει στα οινοποιεία (από μία φιάλη για 32 τυχερούς/τυχερές)._

