Την αδιανόητη τραγωδία με τον νεκρό ορειβάτη στα βουνά της Δράμας συνεχίζει να ερευνά η ΕΛΑΣ, ενώ στο κινητό του θύματος έχει βρεθεί και βίντεο με την αρκούδα.

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα όταν οι δύο καλοί φίλοι και έμπειροι ορειβάτες μπήκαν σε παρθένο δάσος με σκοπό να εξερευνήσουν ένα παλιό μαχητικό που είχε καταπέσει στην περιοχή και το είχε εντοπίσει πριν από έναν χρόνο ο ορειβάτης που έχασε τη ζωή του.

Η βόλτα αυτή ωστόσο σημαδεύτηκε από μια αδιανόητη τραγωδία γιατί οι δύο ορειβάτες ήρθαν αντιμέτωποι με αρκούδα, με τον έναν να καταφέρνει να ξεφύγει, αλλά τον άλλον να χάνει δυστυχώς τη ζωή του πέφτοντας σε χαράδρα.

Την περιγραφή για τα όσα δραματικά συνέβησαν έδωσε ο ορειβάτης που γλίτωσε από την επίθεση και όσα είπε φαίνεται πως επιβεβαιώνονται από τα βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του θύματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το κινητό του άτυχου ορειβάτη μεταφέρθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια όπου εντοπίστηκε η καταγραφή που είχε κάνει σε βίντεο με την επίθεση της αρκούδας.

Σε αυτό το βίντεο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταγραφεί η αρκούδα, ακούγονται κάποιες συνομιλίες, μια αναστάτωση, ακούγεται να λέει ο ένας στον άλλο να ρίξει σπρέι, ακούγεται το σκυλί και στο τέλος ένα επιφώνημα.

Αποτέλεσμα της επίθεσης του άγριου ζώου ήταν ο έμπειρος ορειβάτης να πέσει στη χαράδρα και να χάσει τη ζωή του.

Σήμερα αναμένεται και η νεκροψία στη σορό του άτυχου ορειβάτη που θα καταδείξει από τι ακριβώς προήλθε ο θάνατός του, ενώ το απόγευμα φίλοι και συγγενείς θα του πουν το τελευταίο «αντίο».

«Είμαι σε σοκ, θέλω χρόνο να συνέλθω - Να σταματήσουν οι θεωρίες»

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον φίλο του ο Δημήτρης Κιορόγλου, ο δεύτερος ορειβάτης.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κιορόγλου ζητά «σεβασμό στο πένθος της οικογένειας και της μνήμης του Χρήστου» και «να σταματήσουν οι θεωρίες».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Αδερφέ καλό παράδεισο. Θα παρακαλούσα άπαντες να σεβαστούν το πένθος τις οικογένειας και τη μνήμη του Χρήστου να σταματήσουν τις θεωρίες , χάθηκε ένας γιος ένας αδερφός ένας πατέρας ένας καθηγητής φυσικής αγωγής ένας φίλος ένας άνθρωπος που σεβόταν όλα όσα τον περιέβαλαν.

Προσωπικά είμαι ακόμη σε σόκ και θέλω τον χρόνο μου για να συνέλθω και να δώσω απαντήσεις σε αυτούς τους ειδήμονες και μη.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα τα παλικάρια που προσέγγισαν το σημείο τις πτώσεις, μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή,αυτούς που περίμεναν στην αρχή της διαδρομής αυτούς που ηγούνταν την όλη οργάνωση, ένιωσα την δοτικότητα απο όλους προς τον άγνωστο συνάνθρωπο μέσα από την καρδιά τους. Αυτή την Ελλάδα ονειρευόμαστε, σας ευχαριστώ».



Πηγή: skai.gr

