Αναρτήθηκαν την Τρίτη (10/6), τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων του «προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2025» στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας στη Β. Εύβοια αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 36.500.000 €.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι-νες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.