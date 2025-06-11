Νέες εντάξεις στο ΕΣΠΑ για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων, ύψους 27,1 εκατ. ευρώ

Σε συνεργασία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 οι δεύτερες φάσεις των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα νοσοκομεία: «Η Παμμακάριστος», «Ιπποκράτειο», «Γ. Γεννηματάς» Αθηνών, «Τζάνειο» Πειραιώς, «ΑΧΕΠΑ» και «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης και ΓΝ Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 27.130.206,77 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη φάση της ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος», συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.151.221,28 ευρώ, αφορά στο σύνολο των κτηρίων, με στόχο την κατάταξη τους από την υφιστάμενη κατηγορία Ε στην κατηγορία Β+.

Οι αντίστοιχες παρεμβάσεις στο ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», ύψους 4.434.170 ευρώ, αφορούν στο κτήριο Β’ του κεντρικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου, το οποίο θα πετύχει ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 2 ενεργειακές κατηγορίες και τουλάχιστον στην κατηγορία Β’. Ανάλογη προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση μετά από τη σχετική παρέμβαση προϋπολογισμού 4.063.841,32 ευρώ στο κτήριο Δυτικό ΚΟΦΚΑ του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς».

Στο ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» η δράση, ύψους 1.882.263,17 ευρώ, αφορά στο κτήριο Διοίκησης, το οποίο πρόκειται να αναβαθμιστεί κατά δύο κατηγορίες (από Δ σε Β) και στο κεντρικό κτήριο, το οποίο πρόκειται να αναβαθμιστεί κατά 3 κατηγορίες (από Ε σε Β).

Οι αντίστοιχες παρεμβάσεις ύψους 4.220.741,20 ευρώ, στο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης αφορούν τα κτήρια 3,10,11 και 12, ενώ αυτές στο ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», που αφορούν στα κτήρια 4, 5α, 5β και 5δ, ανέρχονται στα 3.938.719,80 ευρώ. Στα 4.439.250 ευρώ ανέρχονται οι ενεργειακές αναβαθμίσεις και ο εκσυγχρονισμός στο ΓΝ Μεσσηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, όπου τα κτήρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 22.938 τ.μ., θα περάσουν από την Κατηγορία Γ' στην Κατηγορία Β+.

Οι νοσοκομειακές δομές αποτελούν τα πλέον ενεργοβόρα κτήρια της Δημόσιας Διοίκησης, καθότι έχουν καθημερινά, υψηλές ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη, λόγω των ασθενών που νοσηλεύονται ή διαβιούν σε αυτές και της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας 365 ημέρες το χρόνο. Ενδεικτικά, το ετήσιο ενεργειακό κόστος μόνο στο «Ιπποκράτειο» εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 783.500 ευρώ.

Οι εν λόγω δράσεις, οι οποίες στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος τους εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποτελούν συνέχεια ανάλογων παρεμβάσεων σε νοσοκομεία όλης της χώρας που χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.