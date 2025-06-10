Αύριο η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Βασίλη Παπαβασιλείου

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου θα ψαλεί την Τετάρτη 11 Ιουνίου, στις 11.30 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Μεροπίου Ακροπόλεως, ο οποίος είναι αφιερωμένος και στις τρεις κόρες της, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη.

Η ταφή θα γίνει αμέσως έπειτα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Πολλοί εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν για τον Βασίλη Παπαβασιλείου στην κηδεία του. Ωστόσο, η ρητή επιθυμία του εκλιπόντος, που δεν μπορεί παρά να γίνει απολύτως σεβαστή, ήταν να τον αποχαιρετήσει εκ μέρους όλων αυστηρά και μόνο ο φίλος του κ. Παντελής Μπουκάλας.

Όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του Βασίλη Παπαβασιλείου μπορούν, αντί στεφάνου, να ενισχύσουν οικονομικά την ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΤΕΓΗ – Μονάδα Χρονίων Παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Δημ. Μαρούλη 36, 62122 Σέρρες, τηλ.: 2321021516), με κατάθεσή τους στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ IBAN: GR1301104650000046529609 078

ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR5801722570005257105577 477

EUROBANK IBAN: GR45 0260 1310 0007 0020 1057 567.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

