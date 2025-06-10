Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό του Ασπρόπυργου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις ατόμων, ανάμεσα στα οποία και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ έχουν εξιχνιαστεί 55 υποθέσεις κλοπών από οικίες σε περιοχές της δυτικής Αττικής.
Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τη σχεδίαση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Καματερού και αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση μετά την ολοκλήρωσή της.
