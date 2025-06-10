Λογαριασμός
Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο: 3 συλλήψεις για κλοπές

Mέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις ατόμων, ανάμεσα στα οποία και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ έχουν εξιχνιαστεί 55 υποθέσεις κλοπών από οικίες

Ευρήματα - Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό του Ασπρόπυργου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις ατόμων, ανάμεσα στα οποία και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ έχουν εξιχνιαστεί 55 υποθέσεις κλοπών από οικίες σε περιοχές της δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τη σχεδίαση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Καματερού και αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση μετά την ολοκλήρωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

