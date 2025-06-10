Υπεγράφη η ΚΥΑ που καθορίζει του όρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών στον ιδιωτικό τομέα, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι μπορούν να εργαστούν κατόπιν ειδικής άδειας που χορηγείται από τη Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ.

Η ΚΥΑ υπεγράφη από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου και τον Υφυπουργό υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

Η απόφαση ορίζει για πρώτη φορά με σαφήνεια τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που διέπουν την εξωπανεπιστημιακή απασχόληση των πανεπιστημιακών ιατρών, προάγοντας τη διαφάνεια, τη θεσμική ευθύνη και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ που είναι ιατροί, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικούς φορείς υγείας (ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαστήρια), κατόπιν ειδικής άδειας που χορηγείται από τη Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν επιτρέπεται να γίνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, διασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή ανεξαρτησία.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε σχετικά: «Η εν λόγω ΚΥΑ σηματοδοτεί μια σημαντική τομή στην οργανωμένη συνεργασία του δημόσιου πανεπιστημίου με τον ιδιωτικό τομέα στον κρίσιμο χώρο της υγείας. Με την απόφαση αυτή βάζουμε τέλος σε χρόνιες ασάφειες και διαμορφώνουμε ένα καθαρό, θεσμικό και διαφανές πλαίσιο για την εξωπανεπιστημιακή απασχόληση των πανεπιστημιακών ιατρών. Εξασφαλίζουμε ταυτόχρονα την πλήρη ανταπόκρισή τους στις ακαδημαϊκές και νοσοκομειακές τους υποχρεώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της επιστημονικής τους κατάρτισης και στον ιδιωτικό τομέα, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας».

Πηγή: skai.gr

