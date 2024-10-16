Αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές και τα όποια φαινόμενα διαφθοράς είναι απόλυτα καταδικαστέα από όλους, είναι όμως μεμονωμένα φαινόμενα που ο ίδιος ο κλάδος απορρίπτει», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος εργαζομένων στη ΔΟΥ του νομού Κέρκυρας, λίγες ώρες μετά την απόφαση για προφυλάκιση του υποδιευθυντή της ΔΟΥ, ο οποίος φέρεται αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με μέλη εφοριακούς υπαλλήλους και λογιστή που εκβίαζε επιχειρηματίες στο νησί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Λόγω της ανάρμοστης και καταδικαστέας συμπεριφοράς μερικών επίορκων υπαλλήλων, ο κλάδος των εφοριακών γίνεται στόχος πολλαπλών επιθέσεων για μια ακόμη φορά [...] ΖΗΤΟΥΜΕ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, και δηλώνουμε αρωγοί προς τη Διοίκηση και τη Δικαιοσύνη σε ό,τι μας αφορά. Δεν μπορεί όμως να εργαλειοποιούνται τέτοια μεμονωμένα περιστατικά και να τιμωρείται ολόκληρος ο κλάδος».

«Η τοπική κοινωνία της Κέρκυρας γνωρίζει ότι υπηρετούν 80 ακόμη έντιμοι και ευσυνείδητοι εφοριακοί υπάλληλοι, που κάτω από αντίξοες συνθήκες καλούνται να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντα τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

