Κύκλωμα εφοριακών στην Κέρκυρα: Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν στις 8 το πρωί για να απολογηθούν οι 4 εφοριακοί και ο λογιστής, οι οποίοι σύμφωνα με την σε βάρος τους δικογραφία, φέρεται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση και συνελήφθησαν πριν 4 ημέρες από τους αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ.

Οι ρόλοι

Ο υποδιευθυντής Εφορίας Κέρκυρας, είχε αρχηγικό ρόλο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι άλλοι τρεις συνάδελφοί του χαρακτηρίζονται ως στελέχη της οργάνωσης, ενώ ο λογιστής κατηγορείται ως μέλος του κυκλώματος και για άμεση συνέργεια.

Τι ζητούν επιχειρηματίες

Επιχειρηματίες της Κέρκυρας μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τόνισαν πως χρειάζονται φορολογικές αλλαγές και θεωρούν πως είναι μια ευκαιρία για άμεση αλλαγή της διαδικασίας ελέγχων, ώστε να μην υπάρχει η προσωπική επικοινωνία που προκαλεί και την διαφθορά. Ζητούν η τυποποίηση αυτών των ελέγχων να είναι τέτοια, ώστε και ο επιχειρηματίας να γνωρίζει αυτόματα τι πρέπει να πληρώσει και το κράτος να έχει έσοδα.

Έλεγχοι από κλιμάκιο της ΑΑΔΕ

Κλιμάκιο της ΑΑΔΕ, βρίσκεται από χθες το απόγευμα στην Κέρκυρα και κάνει σαρωτικούς ελέγχους τόσο για τις υποθέσεις των συλληφθέντων όσο και ευρύτερα σε βάθος πολλών ετών.

