Απάτη τύπου «καρουζέλ» ύψους 35 εκατ. ευρώ ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα χέρια του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης βρίσκεται εδώ και λίγες εβδομάδες πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα, με αντικείμενο υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» ύψους 35 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή.

Αριθμεί 350 σελίδες και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης ο οποίος στο παρελθόν απασχόλησε τα ΜΜΕ όπως επίσης και τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης λόγω εμπλοκής του σε πολύκροτη ποινική υπόθεση.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε υπό τον έλεγχό του (από κοινού με στενό συγγενικό του πρόσωπο) εταιρείες-φάντασμα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού.

Μέσω εικονικών -μεταξύ τους- συναλλαγών φέρεται είτε να εισέπραττε ΦΠΑ που δεν εδικαιούτο είτε να μην κατέβαλλε τον αναλογούντα φόρο μέσω της τακτικής του λεγόμενου «εξαφανισμένου εμπόρου» που αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα ζημίωσε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία κατά 35 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και το γραφείο των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.