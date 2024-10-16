Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ Κέρκυρας, ο οποίος φέρεται αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι εφοριακοί και ο λογιστής.

Οι περιοριστικοί όροι αφορούν σε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στην Αστυνομία και εγγύηση από 3.000 έως 30.000 ευρώ.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων διήρκεσαν 16 ώρες. Ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ Κέρκυρας απολογήθηκε πρώτος, για περισσότερο από τρεις ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.